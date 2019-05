Sonntagnachmittag bargen die Feuerwehren Fladnitz/Teichalm und St. Kathrein/Offenegg einen Wagen, der nahe der Teichalm in einer Kurve von der Straße gerutscht war.

© FF St. Kathrein/Offenegg

Am Sonntag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr Fladnitz an der Teichalm zu einer Pkw-Bergung gerufen. Auf der Teichalmstraße L320 war ein Geländewagen trotz montierter Winterreifen von der Straße gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Da die Feuerwehr Fladnitz/Teichalm davon ausging, dass das Fahrzeug bei einer Seilbergung möglicherweise beschädigt werden könnte, alarmierte man die Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg nach, die über einen Bergekran verfügt.