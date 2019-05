Es war wieder mal soweit, das Honky-Tonk Festival wurde in Weiz gefeiert. Dieses Jahr in neuen Lokalen, und der Taborkirche mit siebzehn verschiedenen Acts von Bands und Künstlern.

© Petra Schwarz

In Weiz feierte man am Samstag zum zwölften Mal das Honky-Tonk Festival, bei dem es in neun Lokalen und auch in der Kirche rund ging. Siebzehn verschiedene Acts konnten die Besucher sehen, wenn sie durch die Lokale zogen. Den Beginn bildete der Auftritt der "Vienna Gospel Stars" in der Taborkirche. Hier wurde das Publikum dazu aufgerufen fleißig mitzusingen, ausgelassen zu feiern und zu tanzen.

Ab 20 Uhr ging es dann auch in einigen anderen Lokalen bereits los, unter anderem im "Alibi" mit "The Shakin Cadillacs". Durch ihre Musik wurde man regelrecht in eine andere Zeit katapultiert, nämlich die Zeit des Rock'n'Roll. Hier blieb auf jeden Fall niemand starr stehen, es wurde getanzt, mitgesungen und im Takt gewippt. Zugleich starteten auch "The Legends" in der "Bar Esprit" und auch im "Deja Vu" legte "Jipss flavour" richtig los und rockte das Lokal. Aber auch im "Miles Diner" ging es richtig rund mit "Pianofrizz & frinds".

Das war das Honky Tonk Weiz

Da das natürlich immer noch nicht genug Auswahl bot, starteten etwas später auch die "neuen Helden" im "Billard-The Pub" und "Frei.Nach.Plan" im "Roadhouse". Im "Tollhaus" nebenan gab es eine regelrechte Schlagerparty in Kontrast zum restlichen Programm. Auch im "Cafe Weberhaus" herrschte durch die fröhliche Musik des "Bushfire Orchestra" eine ausgelassene Stimmung. Und last but not least wurde auch im Europasaal richtig abgerockt. Hier begeisterten die Sieger des Kleine Zeitung Band- und Künstlerwettbewerbes mit ihrem musikalischen Können.

