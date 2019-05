Facebook

Aufnahme von den "Luftgefechten" in Gleisdsorf © kk

Es ist brutal zuzuschauen“, sagte Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark Anfang der Woche zur Kleinen Zeitung und meinte damit das, was sich regelmäßig draußen vor den Fenstern des Rathauses abspielt: Krähen attackieren dort in der Nähe nistende Störche. Ein Spektakel, dem Stark nicht länger tatenlos zusehen will. Aus diesem Grund hat er eine Petition aufgesetzt, mit der das Land als Jagdbehörde um Hilfe gegen die schwarz gefiederten Tiere gebeten wird.

