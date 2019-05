Suspendierter Priester und seine Frau bieten aus der Kirche Ausgetretenen Ritualbegleitung bei Hochzeiten oder Begräbnissen an.

Erika und Josef Pammer leben heute in Koglhof (Gemeinde Birkfeld). Die beiden Töchter sind schon ausgezogen © Ulla Patz

23 Jahre lang war Josef Pammer Pfarrer in Oberösterreich. Länger schon aber ist der 1943 Geborene kein Pfarrer mehr, denn 1992 ist er aus dem Dienst der katholischen Kirche ausgeschieden. „Ich habe am 14. August 1992 zivil geheiratet“, erzählt er. Auf eine Freisetzung vom Gelübde verzichtete der Priester, Religionslehrer wollte er nicht werden, denn „ich wollte den Kindern nicht das beibringen, was ich selber ablehne“, sagt Pammer – das verordnete Zölibat. „Es sollte freiwillig sein“, sagt er.

