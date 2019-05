Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnungsgottesdienst der Weizer Pfingstvision in der Basilika am Weizberg © Screenshot/Livestream Pfingstvision

Die Weizer Pfingstvision feiert heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum: Mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Basilika am Weizberg wurde die Veranstaltungsreihe unter dem Thema "Neue Wege" am Sonntag eröffnet.