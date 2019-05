Kleine Zeitung Honky-Tonk-Festival in Weiz am 4. Mai, der Überblick:

Taborkirche (Hauptplatz), 19 Uhr: Vienna Gospel Stars.

Alibi (Kapruner-Generator-Straße 20), 19 bis 23 Uhr): Kostenloses Warm Up mit The Shakin Cadillacs.

Bar Esprit (K&K Passage), 20 bis 1 Uhr: The Legends.

Disco Tollhaus (Kapruner-generator-Straße 22), 22 bis 3 Uhr: Die Schlagerparty mit Alpenyetis, Leona Anderson, Swengelbert und Kevin Sundl, Tina Anders.

DejaVu (Rathausgasse 3), 20 bis 3 Uhr: "jipss flavour", elfköpfige Formation aus Weiz und Jessi & Band mit "Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler.

Billard - The Pub (Dr. Karl-Widdmann-Straße 4), 21 bis 2 Uhr: Neue Helden.

Roadhouse (Kapruner-Generator-Straße 22), 22 bis 3 Uhr): Frei-nach.Plan.

Europasaal (Kapruner-Generator-Straße 17), 20 bis 1 Uhr): Sieger des Kleine-Zeitung-Band- und Künstlerwettbewerbs.

Cafe Weberhaus (Südtiroler Platz 1), 21 bis 2 Uhr: Bushfire Orchestra mit Sam Brisbe und Lee Hofmann.

Miles Diner American Food & Bar (Dr. Karl-Renner-Gasse 10), 20 bis 1 Uhr: Pianofrizz & Friends.