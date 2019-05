Das Honky Tonk Festival in Weiz sorgt Samstagabend für acht Stunden Livemusik in Weiz. Hier alle teilnehmenden Lokale im Überblick.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Young Fat Mothers" gewannen den Honky-Tonk-Bandwettbewerb © KK

Zum 13. Mal geht am Samstag, 4. Mai, das Kleine Zeitung Honky Tonk Festival in Weiz über die Bühne: Dabei treten gleich 17 Bands in neun Lokalen und in einer Kirche auf. Das Honky Tonk Festival sorgt damit rund acht Stunden lang für musikalische Unterhaltung. Mit dabei ist etwa die Acoustic-Punkrock Band „Young Fat Mothers“ aus Weiz. Sie gewann den erstmals ausgetragenen Honky Tonk Band- und Künstlerwettbewerb. Auch die elfköpfige Formation "jipss flavour" oder Jessica Schaffler, Finalistin bei "The Voice of Germany", sind dabei. Hier das Programm auf einen Blick:

Programm am Samstag Kleine Zeitung Honky-Tonk-Festival in Weiz am 4. Mai, der Überblick: Taborkirche (Hauptplatz), 19 Uhr: Vienna Gospel Stars.

Alibi (Kapruner-Generator-Straße 20), 19 bis 23 Uhr): Kostenloses Warm Up mit The Shakin Cadillacs.

Bar Esprit (K&K Passage), 20 bis 1 Uhr: The Legends.

Disco Tollhaus (Kapruner-generator-Straße 22), 22 bis 3 Uhr: Die Schlagerparty mit Alpenyetis, Leona Anderson, Swengelbert und Kevin Sundl, Tina Anders.

DejaVu (Rathausgasse 3), 20 bis 3 Uhr: "jipss flavour", elfköpfige Formation aus Weiz und Jessi & Band mit "Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler.

Billard - The Pub (Dr. Karl-Widdmann-Straße 4), 21 bis 2 Uhr: Neue Helden.

Roadhouse (Kapruner-Generator-Straße 22), 22 bis 3 Uhr): Frei-nach.Plan.

Europasaal (Kapruner-Generator-Straße 17), 20 bis 1 Uhr): Sieger des Kleine-Zeitung-Band- und Künstlerwettbewerbs.

Cafe Weberhaus (Südtiroler Platz 1), 21 bis 2 Uhr: Bushfire Orchestra mit Sam Brisbe und Lee Hofmann.

Miles Diner American Food & Bar (Dr. Karl-Renner-Gasse 10), 20 bis 1 Uhr: Pianofrizz & Friends.

Mehr zum Thema Kleine-Zeitung-Honky-Tonk-Festival Weiz Am 4. Mai gibt es 17 Bands in neun Lokalen und einer Kirche