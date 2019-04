Bürgermeister Christoph Stark initiierte Petition „Rettet die Störche“, um den Attacken der Krähen gegen die Störche in der Stadt nicht länger zuschauen zu müssen. Die Tierschutzombudsfrau allerdings rät, sich nicht einzumischen.

Die kleinere Krähe fliegt einen Angriff auf die Störche © Stadtgemeinde Gleisdorf

Ein Drama in der Luft spielt sich derzeit vor den Fenstern der Stadtgemeinde Gleisdorf ab: Dort hat sich ein Storchenpaar in einem Horst niedergelassen, und während die Menschen sich freuen, fliegen die Krähen eine Attacke nach der anderen gegen die Größeren. „Sie pecken die Störche so lange, bis sie fliehen. Es ist brutal, da zuzuschauen“, sagt Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark.

