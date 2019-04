Hilflos war ein 30 Jahre altes Pferd in seiner misslichen Lage gefangen, das ausgebrochen und in einen Wassergraben gestürzt war. Zwei Feuerwehren waren nötig, um das Tier herauszuholen.

Eingezwängt im Graben © FF Untergroßau

Am Wochenende wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Untergroßau mittels stillem Alarm zu einer Tierrettung in Fünfing bei Untergroßau (Gemeinde Sinabelkirchen) alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein ca. 30 Jahre altes Pferd in der Nacht auf Sonntag aus seiner Koppel ausgebrochen.