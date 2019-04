Patrick Hahn begeisterte Musikalisches Kabarett im Dorfhof Markt Hartmannsdorf

Am Samstag lud der Kulturmarkt Hartmannsdorf zu einem speziellen Kabarett. Der 23-jährige Patrick Hahn trat im ausverkauften Dorfhof mit seinem Programm "Taubenvergiften für Fortgeschrittene" auf und begeisterte das Publikum.

Patrick Hahn begeisterte © Matthias Janisch

Hamburg, Tel Aviv und Wien sind nur einige Stationen des Jungmusikers Patrick Hahn in diesem Jahr 2019. Am Samstagabend besuchte der 23-Jährige aber auch Markt Hartmannsdorf. Verantwortlich dafür war Organisator Werner Sonnleitner vom Kulturmarkt Hartmannsdorf. "Ich kannte ihn vom Gymnasium in Gleisdorf. Er war schon einmal hier und mich freut es, dass wir es noch einmal geschafft haben."