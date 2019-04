Angerer Bauerngartl, ein Grund zum Feiern!

Facebook

© Peter Sembacher

Für Liebhaber von bäuerlichen Spezialitäten aus dem Apfelland und dem Almenland ist das Angerer Bauerngartl ein Pflichttermin. Neben den kulinarischen Spezialitäten konnten die zahlreichen Besucher auch einiges bei den Kunsthandwerkständen für sich entdecken. Außerdem konnten sie einem Bronzegießer beim Werken beobachten oder sich eine Palatschinke vom Palatschinkenroboter gönnen oder einen Drink vom Gin Fizz Roboter mixen lassen. Für die musikalische Umrahmung des Bauerngartls sorgten verschiedene Volksmusikgruppen. Auch an die kleinen Besucher des Festes haben die Organisatoren gedacht. So gab es einige Viecherln zu bestaunen, Bewegungshungrige konnten sich in einer Strohhupfburg austoben, Kreative einfach ein Bild malen. Bauerngartl: Angerer Bauerngartl