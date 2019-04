Der Pflanzenmarkt am Bio-Bauernhof der Chance B in Gleisdorf ist bunt – genau wie das Team, das die Pflanzen dort „großstreichelt“.

Suchen, Kaufen, Garteln beim Pflanzenmarkt auf dem Bio-Bauernhof der Chance B in Gleisdorf © Sonja Berger

Knollenfenchel schmiegt sich an Gurke „Tanja“, Basilikum an Tomate „Moneymaker“ – ein junges Pflanzerl nach dem anderen wandert in die mitgebrachten Kisten. Und zwischen suchendem Gemurmel und Kräuterduft immer wieder die freundliche Frage: „Möchten Sie auch eine Überraschungs-Paradeiser dazu?“

