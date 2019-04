Facebook

Die Felder müssen derzeit beregnet werden © Günter Pilch

Alle Hände voll zu tun hat Thomas Scharler. Der Biobauer aus Wetzawinkel (Gemeinde Hofstätten an der Raab) könnte also ruhig darauf verzichten, auch noch Wasser auf die Felder zu bringen. „Salat, Kohlrabi und der Karfiol brauchen jetzt viel Wasser, da komm ich fast nicht nach mit dem Wasserführen“, sagt er. Denn Bewässerung für die Gemüsefelder hat er keine. „Wenn das so weitergeht, können wir die Partie heuer wohl abschreiben“, sagt er. Denn das Wasser fehlt überall, am Feld, auf den Wiesen: „Voriges Jahr um diese Zeit, als wir die Kühe hinausgetrieben haben, war das Gras schon doppelt so hoch. Heuer ist da nicht viel da“, so Scharler.