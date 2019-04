Mittwoch bis Freitag"Guten Morgen Österreich" drei Mal aus dem Bezirk Weiz

Facebook

Der "Guten Morgen Österreich"-Truck gastiert in dieser Woche im Bezirk Weiz © Gerald Hirt

Die ORF-Morgenshow "Guten Morgen Österreich" gastiert in dieser Woche wieder im Bezirk Weiz. Nach dem Auftakt am Dienstag in Kumberg folgen an den drei restlichen Tagen der Woche Stationen am Hauptplatz in St. Ruprecht (Mittwoch), am Südtirolerplatz in Weiz (Donnerstag) und am Marktplatz Passail (Freitag). Die Sendung in ORF2 dauert jeweils von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Das genaue Programm: