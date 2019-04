Mitterdorf an der Raab Feuerwehr rettete Katze aus zwölf Metern Höhe

Die Feuerwehr Hohenkogl rettete am Ostermontag eine Katze, die im Ortsteil Poschitz auf einen Baum geflüchtet war.

Mitterdorf an der Raab

Die Feuerwehr Hohenkogl war wieder einmal in tierischer Mission unterwegs © FF Hohenkogl

Die Kameraden der Feuerwehr Hohenkogl (Gemeinde Mitterdorf an der Raab) waren gerade mit den Vorbereitungsarbeiten für ihre traditionelle Ostermontagsübung beschäftigt, als sie zu einer Tierrrettung in Poschitz gerufen wurden. Um 8.16 Uhr ging der Alarm ein - eine Katze hatte sich schon am Abend davor auf einen Baum zurückgezogen.