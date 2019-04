Facebook

Die Feuerwehr Ludersdorf konnte am Samstag das Übergreifen eines Osterfeuers auf einen Wald verhindern © FF Ludersdorf

Üblicherweise sind die Einsatzkräfte zu Ostern auf viel Arbeit eingestellt - einerseits durch das vermehrte Verkehrsaufkommen, andererseits durch das Abbrennen der Osterfeuer. Im Bezirk Weiz blieb es heuer ziemlich ruhig. Einzig in Ludersdorf kam es am Ostersonntag zu einem großflächigen Wisenbrand. Ein Osterfeuer war außer Kontrolle geraten und hatte sich bereits bis zum angrenzenden Wald ausgebreitet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften konnte der Brand rasch gelöscht werden. In einigen weiteren Orten war zwar zu Alarmierungen wegen Osterfeuern gekommen (Prebuch, Birkfeld, Sulz, Pischelsdorf), ein Eingreifen der Feuerwehren war aber nicht notwendig.