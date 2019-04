Großer Zusammenhalt in der Gemeinde Birkfeld: Nachdem Unbekannte in der Nacht auf den Karsamstag das große Osterfeuer der Landjugendlichen angezündet hatten, helfen viele, damit es heute Abend trotzdem ein Feuer gibt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Osterfeuer der Landjugend Birkfeld brannte schon eine Nacht zu früh © LJ Birkfeld

Gleich zwei Osterfeuerhäufen zündeten Unbekannte in der Nacht auf den Karsamstag in Birkfeld an. Einer der beiden war für das große Feuer der Landjugend Birkfeld auf einer Wiese beim Putzenhof gerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld konnte bei ihrem Eintreffen nichts mehr von dem Asthaufen retten, der Brand war bereits zu weit fortgeschritten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.