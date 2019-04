Glück im Unglück hatte am Karfreitag ein Motorradlenker, der auf der B72 bei Mitterdorf an der Raab zu Sturz kam. Er dürfte nicht schwer verletzt worden sein - er konnte selbst aufstehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl band ausgelaufene Betriebsmittel © Jonas Pregartner

Am Karfreitagabend war ein Motorradlenker auf der B72 in Fahrtrichtung Graz unterwegs. In der Kurve am Höllboden (Gemeinde Mitterdorf an der Raab) dürfte ihm sein Zweirad weggerutscht sein.