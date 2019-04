Manuel Reisinger aus Passail nahm Sohn Leo schon mit zwei Jahren mit in die Berge. Mittlerweile ist Leo zwölf und war bereits auf 414 Gipfeln.

Seine erste Skitour auf einen 3000er machte Leo Anfang 2019 © Manuel Reisinger

Leo auf einem Berggipfel. Leo an einer steilen Felswand. Leo und sein Papa Manuel mit der Skitouren-Ausrüstung. Betritt man den Zwei-Mann-Haushalt von Leo und Manuel Reisinger in Passail, erkennt man sofort an den Bildern überall: Hier leben echte Bergfexe. Auf manchen Bildern ist der mittlerweile zwölfjährige Leo erst ein paar Jahre alt. Mit drei Jahren war er auf den ersten 2000ern, ab acht auf 3000ern. Insgesamt hat er schon 414 Gipfel bestiegen.

