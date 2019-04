On Stage Bandcontest

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Mann und seine Gitarre: Jakob Wedl © Kulturkeller

21 Musikgruppen oder Solokünstler machten beim neunten „On Stage Bandcontest“ im Gleisdorfer Kulturkeller mit. Veranstaltet wurde er von Peter Fritz vom Studio 66. Der Wettstreit will jungen, aufstrebenden Musikern eine Bühne bieten. Zehn Musiker beziehungsweise Musikgruppen wurden in drei Vorrunden von der Fachjury oder dem Publikum ins Finale gewählt. Die Band Endlich Montag, ebenfalls Finalist, fiel aufgrund von Krankheit aus. Blieben neun, die im Finale um eine Album-Aufnahme im Studio und weitere Preise sangen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.