Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Sonntag ein Pkw-Lenker. Sein Wagen kam im Bereich Höllboden von der B72 ab und prallte gegen einen Baum. Er blieb unverletzt.

Mitterdorf an der Raab

Das Fahrzeug rammte den Baum © FF Hohenkogl

In der Nacht auf Sonntag war vor 4 Uhr ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der B72 bei Mitterdorf an der Raab in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Auf Höhe Höllboden kam sein Wagen nach einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.