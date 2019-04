Seit 27 Jahren will die Landjugend Leska aus Mortantsch im Bezirk Weiz hoch hinaus. Auch in diesem Jahr wieder: Ihr Palmbuschen ist 21 Meter lang.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

21 Meter lang, geschätzte 200 Kilogramm schwer: der Palmbuschen der Landjugend Leska © Ballguide/Stefan Pajman

Im Jahr 1992 nahm in der Gemeinde Mortantsch im Bezirk Weiz eine im wahrsten Sinne des Wortes große Tradition ihren Anfang. Erstmals sorgten die Landjugendmitglieder aus der Katastralgemeinde Leska bei der sonntäglichen Palmweihe für einen echten Blickfang. „Wir haben uns gedacht: ,Warum sollen wir mehrere kleine Palmbuschen nehmen, wenn wir doch auch alle zusammen einen riesigen tragen können‘“, erinnert sich der damalige Obmann der Landjugend, Johann Raser, zurück. Unterstützt wurde er bei der erstmaligen Aktion unter anderem von seinem Kollegen Josef Wünscher.



27 Jahre später leitet dessen 18-jähriger Sohn Thomas Wünscher die Geschicke der Landjugendgruppe Leska – und stellt klar: „Auch am heurigen Palmsonntag darf unser Riesenpalmbuschen natürlich nicht fehlen!“ Rund 21 Meter lang und laut Schätzung des jungen Obmanns ungefähr 200 Kilogramm schwer sei dieser im heurigen Jahr. Doch die exakte Länge sei ohnehin nicht so wichtig. „Die Leute sagen sowieso immer: ,Aber heuer ist er besonders groß‘“, erzählt Wünscher schmunzelnd.