Bischof Wilhelm Krautwaschl, 1981 in Gleisdorf maturiert, diskutierte mit Schülerinnen und Schülern © Sonja Berger

Was Bischof Wilhelm Krautwaschl von seiner Schulzeit am BG/BRG Gleisdorf besonders in Erinnerung geblieben ist? Da schmunzelt er. „Das Miteinander-Unterwegssein mit den Klassenkollegen“, sagt er – zum Beispiel in den Musikstunden am Nachmittag: „Da sind wir illegalerweise immer zu mir heimgegangen und haben Most getrunken.“

