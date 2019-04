Im Kreise regionaler Prominenz wurde am Freitag die Backschule von Christian Ofner in Gleisdorf eröffnet. Am Samstag folgt ein Tag der offenen Tür.

Die Hoteliers Stefan Eder und Eveline Wild, Kurt Egger von der Wirtschaftskammer, Chocolatier Josef Zotter, die Hausherren Michaela und Christian Ofner und Koch Willi Haider in der neuen Backschule © Raimund Heigl

Zuerst war er Bäcker, dann Backprofi, jüngst wurde er zum „Brotschafter“ und jetzt ist er auch noch Direktor: Die Rede ist von Christian Ofner, der am Freitag in einem großen Kreis geladener Gäste in der Josefa-Posch-Straße in Gleisdorf seine Backschule eröffnet hat. An dem Standort war bisher bereits sein Backshop gestanden. Mit dabei war auch Starkoch Willi Haider, der mit seiner Kochschule quasi die Vorlage geliefert hatte. Aber auch Fernsehköchin Eveline Wild und ihr Mann Stefan Eder, die gemeinsam das Hotel "Der wilde Eder" in St. Kathrein/Offenegg führen) oder Chocolatier Joseph Zotter (Schokomanufaktor Zotter) ließen es sich nicht nehmen, die neuen Räumlichkeiten zu begutachten.