St. Ruprecht an der Raab Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen: Zwei Verletzte

Nahe der Eisenbahnübersetzung an der B64 in St. Ruprecht kam es Freitagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwei der Unfallfahrzeuge waren stark ineinander verkeilt © FF St. Ruprecht/Raab

Auf der B64 Rechbergstraße kam es auf der Umfahrung von St. Ruprecht an der Raab am Freitagmittag zu einem Unfall. In Fahrtrichtung Weiz fuhr ein Pkw-Lenker zwischen Einsenbahnkreuzung und Arndorfbrücke aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf, auch ein drittes Fahrzeug wurde noch in den Unfall verwickelt. Die beiden ersten Autos waren relativ stark ineinander verkeilt, sodass sich die Aufräumarbeiten etwas schwieriger gestalteten. Zwei Personen wurden verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.