Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gestern und heute: So verändert sich die Stadt Weiz (oben Südtirolerplatz, unten Marburger Straße) © Heran (2), Sammlung Museumsverein Weiz (2)

Wie sehr sich der Handel in der Stadt Weiz verändert, zeigten die vergangenen Wochen und Monate eindrucksvoll: Die schwedische Modekette H&M siedelt sich an, außerdem wurde bekannt, dass neben einem neuen Kino ein Diskonter sowie weitere Handelsketten in Weiz einen Standort eröffnen werden. Aber nicht nur Neues entsteht in der Stadt, auch Altes verschwindet: Das Weizer Erzählcafé widmete sich daher unlängst dem Thema „Das Verschwinden der alten Geschäfte in Weiz – Molkerei, Zuckerhüttl, Hutgeschäft“.