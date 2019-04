Facebook

Frisch gebackener Schuldirektor in der brandneuen Backschule: Christian Ofner © Ofner

Was den „Backprofi“ antreibt? Nichts weniger als: „Ich will ganz Österreich zum Backen bringen“, sagt der ehrgeizige „Brotschafter“ Christian Ofner über seine Mission. Seit sich der Bäckermeister vor neun Jahren selbstständig gemacht hat, tourt er mit Backkursen und Backshows durch die Lande, lehrt die Kunst des Backens online, veröffentlicht Bücher und verkauft sowohl online als auch im Geschäft in Gleisdorf seine eigene Produktlinie. Auch TV-Auftritte (unter anderem in der ehemaligen ORF-Show „Frisch gekocht“) waren dabei.