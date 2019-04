In Haselbach (Graz-Umgebung) geriet ein Holzofen in Brand, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren hatten das Geschehen rasch im Griff.

Neben der Feuerwehr war auch das Rote Kreuz und die Polizei am Einsatzort © FF Haselbach

In Haselbach in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz kam es am Dienstagabend zu einem Kellerbrand. Ein Holzofen und einiges Material rundherum waren in Brand geraten. Der Besitzer bemerkte den Brand selbst und nahm mit dem Handfeuerlöscher erste Löscharbeiten vor. Beim Eintreffen der Feuerwehr Haselbach, die ihr Rüsthaus in unmittelbarer Nähe hat, war der Brand schon gut unter Kontrolle. Der Kellerraum war aber komplett verraucht und auch im restlichen Haus breitete sich der Rauch aus. Auch die Nachbarfeuerwehren Hart-Albersdorf und Hohenkogl (Bezirk Weiz) wurden alarmiert, aber nur aus Sicherheitsgründen, um im Fall des Falles genügend Trupps mit schwerem Atemschutz zur Verfügung zu haben.