Sulz bei St. Margarethen/Raab Auto landete am Dach - Lenker verletzt

Am Sulzberg bei St. margarethen landete am Donnerstagmorgen ein Pkw auf dem Dach. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein Pkw überschlug sich in Sulz bei St. Margarethen an der Raab © FF Sulz

In den frühen Morgenstunden des 4. April kam es auf einer Gemeindestraße in St. Margarethen an der Raab im Gebiet Sulzberg zu einem Unfall. Aus ungeklärter Ursache rutschte ein Fahrzeuglenker von der Fahrbahn und das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.