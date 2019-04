Facebook

Martin Auer erläutert den Schülern der Neuen Musikmittelschule das Projekt E-Car-Sharing © Raimund Heigl

Die Stadt Weiz hat in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Bauwerke etabliert, die sie zu einem Vorreiter in Sachen Energiepolitik gemacht haben. Das Innovationszentrum, inzwischen sind es vier Gebäude, das Geminihaus, aber auch das Fahrradverleihsystem Weiz Bike mit inzwischen elf Stationen, dienen hierfür als Beispiel. „Den Fachleuten ist klar, was hier überall passiert, aber die Bevölkerung weiß das nicht immer so genau“, erzählt Projektleiterin Nathalie Wagner. 18 dieser Energie-Schau-Punkte wurden jetzt definiert (siehe Infokasten) und werden Schülern der Neuen Mittelschulen genau vorgestellt. Diese arbeiten das dann auf und stellen es wiederum Volksschülern in Referaten oder Aufsätzen vor. „Das Ziel ist, die oft komplizierten Sachverhalte altersgemäß aufzubereiten“, sagt Wagner. Am Ende wird eine Broschüre mit den Werken der Schüler über alle 18 Punkte entstehen. Anschließend werden direkt vor dem jeweiligen Punkt Infotafeln aufgestellt, damit auch Besucher der Stadt erfahren, was da passiert.