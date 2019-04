Mitterdorf an der Raab Mountainbiketraining am Gelände der Schafbauern

Mitterdorf an der Raab

Die Kinder springen über Hindernisse, befahren Wippen und bewältigen einen Parcours © Herwig Heran

Hochbetrieb herrschte schon seit 26. März jeden Dienstag ab 17 Uhr auf dem Gelände der Weizer Schafbauern in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab. Mehr als 30 Mädchen und Buben aus St. Ruprecht, aus Mitterdorf und aus Weiz, im Alter von fünf bis dreizehn Jahren, beteiligen sich mit großer Begeisterung an dem vom FC Donald Radsport veranstalteten Mountainbike-Training.