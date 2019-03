Aus richtigen Strichen, Kreisen und Bögen entstehen beim „Hand Lettering“ Buchstaben. Die Kunst ist in Birkfeld derzeit neuer Trend.

Hoch konzentriert werden die Buchstaben hingemalt. © Karin Scherf-Kachelmaier

"Hand Lettering“ – diesem Begriff begegnet man in Birkfeld derzeit auf Plakaten, Flugzetteln, aber auch in sozialen Medien, auf denen der Ort zu finden ist. Doch was versteckt sich hinter diesem Begriff eigentlich? Schönschreiben oder gar Handlesen, wie man vermuten könnte?

Weder noch. Beim „Hand Lettering“ geht es um das Zeichnen von Wörtern – und das scheint ein regelrechter Trend zu sein. Anders als bei der Schreibschrift verbindet man bei dieser Kunst die Buchstaben nicht miteinander, sondern setzt sie aus verschiedenen Strichen, Kreisen und Bögen zusammen.