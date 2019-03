Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen Mülleimerbrand alarmiert. Am Tatort angekommen, stellte sich heraus, dass nur gegrillt wurde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diesen Griller fand die Stadtfeuerwehr Weiz vor © FF Weiz

Am Donnerstag um 19.16 Uhr ging bei der Stadtfeuerwehr Weiz ein Alarm ein. Angeblich würde ein Müllcontainer in der Dr.-Karl-Widmann-Straße brennen. Als die Einsatzkräfte an der Stelle eintrafen, war schnell klar, dass sie nicht eingreifen müssen: Es handelte sich nämlich um ein Grillfeuer am Rande des Gehwegs.