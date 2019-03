Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Stephanie Zündel bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes JOglland/Waldheimat © Anneliese Grabenhofer

Mit eigenen Radstrecken und einem Rundumservice für Radfahrer will man die Region Joglland-Waldheimat für Gäste und Einheimische fit machen, so der einheitliche Tenor bei der Vollversammlung im Gasthof Albert in Ratten. Kräftige Weichen wurden bereits im Vorjahr auf Schiene gebracht, einiges soll heuer passieren.