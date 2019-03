Facebook

Josef Krammer war von 1973 bis 2000 Bürgermeister der Gemeinde Albersdorf-Prebuch © KK

Dass die Gemeinde Albersdorf-Prebuch so gut dasteht, wie das heute der Fall ist, ist zu einem großen Teil dem langjährigen Bürgermeister Josef Krammer zu verdanken. Dieser ist am 23. März im Alter von 81 Jahren verstorben. Krammer war es, der 1992 die erste Firma im 1991 gewidmeten Gewerbepark Albersdorf begrüßen durfte. Am 1. August 1997 folgte der Spatenstich für das Großpresswerk von Magna, das dann Ende 1998 in Betrieb gegangen ist. 300 Arbeitsplätze wurden damals geschaffen.