Die Herren-Toilettanlagen zweier Lokale sprühte ein 21-Jähriger Samstagnacht in Weiz voll mit dem Sturm-Schriftzug - und wurde dabei gefilmt. Auch ein ganzer Straßenzug in Weiz wurde "verschönert". Und: Der Täter war nicht alleine.

Denkmalgeschützt ist der so genannte "rote Turm" in Weiz. Auch er wurde "verschönert" © Ulla Patz

Man könnte behaupten, besonders umsichtig habe der junge Mann nicht gehandelt, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Weizer Lokalen Tollhaus und Roadhouse seine Sprühdose zog und die WC-Anlagen beider Lokale mit dem Schriftzug der Fußballmannschaft Sturm "schmückte". Dass er den GAK nicht so schätzt, auch das lässt sich aus seinen Botschaften herauslesen.