Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paar täuschte Treibstoffmangel in seinem Auto vor © fotohansel - stock.adobe.com

Das Benzin sei ihnen ausgegangen, jetzt bräuchten sie dringend Sprit oder Bargeld um ihren Wagen aufzutanken. Mit dieser Masche wollte ein rumänisches Ehepaar am Montag im Bezirk Weiz offenbar zu Geld kommen. Der 29-jährige Mann und seine Frau (27) waren gegen 13.40 Uhr einer Zivilstreife der Polizei an der B72 im Bereich einer Bushaltestelle in Büchl aufgefallen. Zuvor hatte das Paar einen 58-jährigen Autofahren angehalten und angebettelt.