Am Samstag präsentieren die beiden aus Mitterdorf stammenden Brüder, Nico und Laurin Greiter, ihr erstes Album als Duo Brofaction im Europasaal in Weiz.

Brofaction in Weiz

Laurin und Nico mit ihrem ersten Album "Message to the world" © Petra Schwarz

Am Samstag war es soweit, die beiden Brüder, Nico (24) und Laurin Greiter (20), aus Mitterdorf stellten ihr erstes gemeinsames Album Message to the World vor, das als Duo Brofaction entstanden ist.