Im Bezirk Deutschlandsberg stürzte am Samstag ein 57-Jähriger sechs Meter in die Tiefe auf einen Stapel Holz. Und im Bezirk Weiz endeten Forstarbeiten tödlich.

In Ilztal wurde der Auftraggeber von Forstarbeiten getötet. So fällte ein Arbeiter (59) am Samstag im Auftrag des 48-Jährigen einen Baum. Der Jüngere stand etwa 20 Meter hinter dem Arbeiter.