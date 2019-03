Facebook

Diese Silberlinde pflanzten die Kinder von St. Ruprecht/Raab © Peter Sembacher

Den Tag des von Schülerinnen und Schülern getragenen weltweiten Klimastreiks nahmen die 1a und 1b der Neuen Mittelschule St. Ruprecht/Raab zum Anlass, ihre Vorstellungen zu mehr Klimaschutz in ihrer Gemeinde ihrem Bürgermeister Herbert Pregartner und einigen Gemeinderäten vorzutragen. Verantwortung tragen, Bewusstsein fördern, Kindern eine Stimme geben – das sind die Wünsche der Jugendlichen, die sie Politikern in einem offenen Brief unterbreiteten und vortrugen. Zum Klimastreiktag haben sie mit Vizebürgermeister Thomas Matzer auch eine große Silberlinde im Park von St. Ruprecht gepflanzt.