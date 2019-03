Das Duo Brofaction alias Laurin (19) und Nico Greiter (23) veröffentlicht heute sein erstes Album „Message to the World“.

Brofaction: Nico und Laurin Greiter © Fotoladen Lola

Ihre Songs liefen schon in Deutschland im Radio, waren in den Ö3-Charts und wurden zu offiziellen Liedern für „Dancer against cancer“ und die „Miss Austria“-Wahl auserkoren, beim weltweit größten Online-Bandwettbewerb „Global Rockstar“ belegten sie Platz drei. Doch erst jetzt, fünf Jahre nach der Gründung des Brüder-Duos Brofaction, stellen Laurin und Nico Greiter ihr erstes Album vor. „Dahinter steckt viel mehr Arbeit, als man glauben möchte“, wollen sich die beiden fast entschuldigen. Auch wenn das Langspiel-Format sowieso längst an Stellenwert verloren hat. Aber: „Wir wollen uns damit eine Identität schaffen, sagen: Das sind wir!“ Ein junges Singer- und Songwriter-Duo nämlich, das mit Gitarre, Klavier und zweistimmigem Gesang die Popwelt erobern will.

