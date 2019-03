Neues Poly Birkfeld hat jetzt eine 3D-Werkstatt

Facebook

Fasziniert schauen die Schüler zu, wie der Drucker ihr Werkstück modelliert © Scherf-Kachelmaier

Fasziniert sitzen die 15-Jährigen an den Bildschirmen, besprechen Zeichnungen, drehen und wenden sie, bis sie damit zufrieden sind. Sie sind in der glücklichen Lage, das 3D-Modell am Bildschirm kurze Zeit später auch in ihren Händen halten zu können, da die Polytechnische Schule Birkfeld jetzt eine 3D-Werkstatt hat. Im Moment etwa richten sich alle Augen gespannt auf den neuen 3D-Drucker, in dem ihr Werkstück maßstabgetreu langsam modelliert wird.