Eva Karrer, Veronika Windisch, Theresia Harrer, Daniela Pammer, Stefanie Essel, Johanna Eder, Margit Schwarz (v. links) © Petra Schwarz

Frauen fördern, dass wollen viele Gemeinden, doch was Passail von vielen dieser unterscheidet ist, dass hier aktiv an einem starken Netzwerk von Frauen gearbeitet wird. Dies kann man auch am Weltfrauentag sehen, den eine Scharr an Frauen und auch ein paar Männer feiern gemeinsam im Kultursaal in Passail den Weltfrauentag und nutzen diese Gelegenheit dazu, sich über verschiedene Angebote in der Umgebung zu informieren, sich auszutauschen oder auch einfach nur zu tratschen. Auch Bürgermeisterin Eva Karrer ist begeistert über das Interesse der Frauen und wie gut das Projekt des Frauennetzwerkes bereits läuft.