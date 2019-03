Bei Elin Motoren in Weiz entstand eine der größten Industrie-Fotovoltaikanlagen Österreichs. 20 Prozent des benötigten Stroms kann das Unternehmen damit abdecken.

Auf dem Dach von Elin Motoren sorgen 3000 Fotovoltaik-Module für Strom. © Symbolfoto - Fotolia/Ramona Heim

Still und heimlich wurden die 3000 Fotovoltaikmodule auf dem Dach von Elin Motoren in Preding (Stadtgemeinde Weiz) montiert. Jetzt ist die Anlage fertig und soll in Zukunft bis zu 800.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. „Das ist ein Fünftel unseres Strombedarfs von vier Millionen Kilowattstunden“, informiert Wolfgang Landler, Geschäftsführer von Elin Motoren.

