Im Vorjahr lag Thomas Mauerhofer nach 3000 Kilometern auf Rang drei des race Across America, als er von einem Auto gerammt wurde. Er brach sich dabei den sechsten Halswirbel mehrfach, wurde notoperiert und es war nicht sicher, ob er jemals wieder auf ein Fahrrad steigen kann. Am Freitag gab er bekannt, dass er heuer am 11. Juni wieder an den Start geht!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Mauerhofer will in die Einsamkeit der amerikanischen Wüsten zurückkehren © KK

Damit war nicht zu rechnen! Ultraradfahrer Thomas Mauerhofer gibt noch heuer sein Comeback beim Race Across America, bei dem er im Vorjahr nach einer Kollision mit einem Pkw mit einem Genickbruch jäh aus dem Rennen gerissen wurde. Der Angerer war an dritter Stelle gelegen und drauf und dran gewesen, bei seinem späten Debüt mit 40 Jahren "Rookie of the Year", also bester Neuling, zu werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.