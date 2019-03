Am laufenden Band brennen jetzt Wiesen und Böschungen. Diesmal war St. Margarethen im Einsatz.

Im Süden von St. Margarethen an der Raab brannte eine Wiese © FF St. Margarethen/Raab

Am Montag gegen 9.30 Uhr begann es im Süden von St. Margarethen an der Raab nahe der Ausfahrt zur B68 auf einer Wiese zu brennen. Drei Feuerwehren - die Wehren St. Margarethen/Raab, Sulz bei Gleisdorf und Takern II - waren im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen. Betroffen war eine Fläche von rund 200 Quadratmetern nahe eines Mehrparteienhauses.