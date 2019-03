Mit dem Höhepunkt am Faschingdienstag endet die närrische Zeit. Was im Bezirk Weiz an diesem Tag sowie am Rosenmontag alles geboten wird, lesen Sie hier.

Im Vorjahr rockte das Team vom Weizer Tollhaus den Fasching in der Bezirksstadt. © Peter Sembacher

Umzüge gibt es am Faschingsdienstag (5. März) im Bezirk Weiz einige. In Passail beginnt der Faschingsumzug am Marktplatz um 13 Uhr. Um 13.15 Uhr startet der St. Ruprechter Faschingsumzug beim Azzuro (Bilder von 2018). Der Wagentross am Hauptplatz Weiz setzt sich um 14 Uhr in Bewegung (Bilder von 2018). In Fischbach ziehen am Vormittag Kindergarten- und Schulkinder durch den Ort. Bis in die Nacht wird in den Gastro-Betrieben weitergefeiert. Keinen Blochzug gibt es heuer in Gleisdorf, stattdessen steigt am Faschingsdienstag ab 14.30 Uhr eine Faschingsparty mit Open-Air-Disco am Hauptplatz.