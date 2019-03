Mit dem heutigen Faschingsdienstag endet die närrische Zeit. Was im Bezirk Weiz alles geboten wird, lesen Sie hier. Plus: Die Faschingssaison im Bilder-Rückblick.

Der Weizer Rathaussturm. Wer erkennt Vizebürgermeisterin Iris Thosold? © Peter Sembacher

Umzüge gibt es heute im Bezirk Weiz einige. In Passail beginnt der Faschingsumzug am Marktplatz um 13 Uhr. Um 13.15 Uhr startet der St. Ruprechter Faschingsumzug beim Azzuro (Bilder von 2018). Der Wagentross am Hauptplatz Weiz setzt sich um 14 Uhr in Bewegung (Bilder von 2018).