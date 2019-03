Facebook

Unglücklich landete der Pkw im Straßengraben © FF Markt Hartmannsdorf

Aus ungeklärter Ursache kam am Samstag gegen 7.30 Uhr ein Pkw nahe des Schwimmbades in Markt Hartmannsdorf von der Fahrbahn ab. Per Sirene wurden die Feuerwehrleute alarmiert, um dem Fahrer zu helfen. Die Bergung erwies sich jedoch als gar nicht so einfach. War doch der Wagen in einer Position, aus der man ihn nicht einfach herausziehen konnte.