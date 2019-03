Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick König, Erwin Eggenreich, Barbara Kulmer, Christof Prassl, Iris Thosold präsentierten Ergebnisse © Ulla Patz

Barbara Kulmer freut sich. Der Referentin für Umwelt und Mobilität der Stadt Weiz und SPÖ-Gemeinderätin gefällt es sehr, dass so viele Menschen in der Stadt bei der großen Fragebogenaktion der SPÖ Weiz (siehe auch Infokasten) das Thema Rad genannt haben. Oft wurde der „Ausbau des Radwegenetzes“ in der offenen Frage „Was würden Sie als Erstes tun, wenn sie einen Tag lang Bürgermeister/-in wären?“ genannt. „154 Antworten gab es zu Rad- und Fußgängerthemen, alleine 71 Personen sprachen sich für einen Ausbau der Radwege von Weiz ins Umland aus“, sagt Patrick König, der maßgeblich an diesem Projekt mitgearbeitet hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.